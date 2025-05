Papa Leone XIV Basta strumenti di morte per la pace praticare la giustizia

Papa Leone XIV, durante l'incontro con il corpo diplomatico presso la Santa Sede, ha enfatizzato l'importanza di abbandonare gli strumenti di morte per abbracciare la pace. Ha evidenziato tre parole chiave fondamentali per l'azione missionaria della Chiesa e la diplomazia, tra cui la primordiale: "pace", essenziale per costruire un futuro di giustizia e armonia.

ROMA (ITALPRESS) – Ricevendo il corpo diplomatico accreditato preso la Santa Sede, Papa Leone XIV ha sottolineato che bisogna tenere presente “tre parole chiave, che costituiscono i pilastri dell’azione missionaria della Chiesa e del lavoro della diplomazia della Santa Sede. La prima parola è pace. Troppe volte la consideriamo una parola ‘negativà, ossia come mera assenza di guerra e di conflitto. La pace allora sembra una semplice tregua”, ma per la pace è “ fondamentale il contributo che le religioni e il dialogo interreligioso possono svolgere per favorire contesti di pace”. Quindi secondo Papa Prevost “ in questa prospettiva è necessario ridare respiro alla diplomazia multilaterale e a quelle istituzioni internazionali che sono state volute e pensate anzitutto per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla Comunità internazionale. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Papa Leone XIV “Basta strumenti di morte, per la pace praticare la giustizia”

