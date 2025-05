Papa Leone XIV al Corpo diplomatico | lavorare per costruire la pace

Questa mattina, Papa Leone XIV ha rivolto un importante messaggio al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, sottolineando l'importanza della verità come base fondamentale per costruire la pace. Un discorso profondo e globale, che invita a riflettere sulle sfide attuali e sul ruolo della diplomazia nel promuovere un dialogo costruttivo. Servizio di Paolo Fucili.

Non si costruisce la pace senza la verità, che è il fondamento della risposta ad ogni sfida del nostro tempo. Un discorso a tutto tondo quello di Papa Leone XIV questa mattina al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.

Nel solco di Francesco. Leone XIV al Corpo Diplomatico: "Siamo tutti migranti. La famiglia è unione stabile tra uomo e donna"

Riporta huffingtonpost.it: Il Papa ha ricevuto in udienza gli ambasciatori, il suo discorso si è articolato su tre parole chiave: pace, giustizia e verità ...

Papa Leone XIV, il discorso integrale al corpo diplomatico: «Investire sulla famiglia, unione stabile fra uomo e donna»

Si legge su roma.corriere.it: «Mi auguro che pace, giustizia e verità possano avvenire in tutti i contesti, a partire da quelli più provati come l’Ucraina e la Terra Santa» ...

Papa Leone XIV: “Basta produrre armi, seguire la via del dialogo”

Da tg24.sky.it: Il Pontefice, ricevendo in udienza il Corpo diplomatico accreditato alla Santa Sede, è tornato a parlare di pace. Rilanciando l'appello di Bergoglio per fermare la cosa al riarmo, Leone XIV ha rimarca ...

