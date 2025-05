Papa Leone | Basta produrre armi Chiudere contese da Ucraina a Terra Santa Il potefice rilancia l' appello di Bergoglio

Papa Leone, seguendo le parole di Bergoglio, lancia un forte appello al mondo per fermare la produzione di armi e chiudere le contese, dall'Ucraina alla Terra Santa. Sottolinea l'importanza di sradicare le cause di ogni conflitto, attraverso un dialogo sincero e animato da una vera volontà di pace e comprensione reciproca.

√ą possibile ¬ęsradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volont√† di conquista. Ci√≤ esige anche una sincera volont√† di dialogo, animata dal. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Papa Leone: ¬ęBasta produrre armi. Chiudere contese, da Ucraina a Terra Santa¬Ľ. Il potefice rilancia l'appello di Bergoglio

Papa Leone: «Basta produrre armi. Chiudere contese, da Ucraina a Terra Santa». Il potefice rilancia l'appello di Bergoglio

Segnala msn.com: È possibile «sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista. Ciò esige anche una ...

Leone XIV: «Basta produrre strumenti di distruzione e di morte»

famigliacristiana.it scrive: Papa Prevost parla al corpo diplomatico e insiste sulla necessità di tornare a una diplomazia multilaterale, difendendo la dignità di ciascuno, compresi migranti, poveri, anziani. E investendo sulla f ...

Papa Leone XIV ‚ÄúBasta strumenti di morte, per la pace praticare la giustizia‚ÄĚ

Riporta italpress.com: ROMA (ITALPRESS) ‚Äď Ricevendo il corpo diplomatico accreditato preso la Santa Sede, Papa Leone XIV ha sottolineato che bisogna tenere presente ‚Äútre parole chiave, che costituiscono i pilastri dell‚Äôazio ...

