Papa | domenica divieto di navigazione Tevere e no fly zone

In occasione della cerimonia di insediamento di Papa Leone IV, programmata per domenica, Roma adotta misure straordinarie per garantire la sicurezza. A partire da sabato, sarĂ istituito un divieto di navigazione sul tratto del Tevere adiacente al Vaticano e una no fly zone per controllare il traffico aereo e prevenire eventuali minacce.

Roma, 16mag. (LaPresse) – “Abbiamo istituito, per la cerimonia di insediamento di Papa Leone IV che si terrĂ domenica a San Pietro, il divieto di navigazione del tratto del fiume Tevere adiacente al Vaticano che scatterĂ da sabato, e una no fly zone per la sicurezza aerea e l’attivitĂ antidrone. Ci saranno sommozzatori e tiratori scelti” della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto oggi pomeriggio in Prefettura a Roma, sulla cerimonia di insediamento di Papa Leone IV, che si svolgerĂ domenica mattina nella Basilica di San Pietro. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa: domenica divieto di navigazione Tevere e no fly zone

Potrebbe interessarti su Zazoom

Domenica In, ospiti e anticipazioni di oggi 27 aprile: Panariello, Insegno, Al Bano, Lecciso e omaggio a Papa Francesco

Oggi, domenica 27 aprile, dalle 14 alle 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrĂ in onda la 33ÂŞ puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.