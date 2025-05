Paolo D' Anselmi presenta a Mola il saggio ' La sfida della Responsabilità sociale d’impresa – Oltre l’indifferenza'

Paolo D’Anselmi presenta a Mola il suo saggio "La sfida della responsabilità sociale d’impresa – oltre l’indifferenza". In un’epoca di critiche al "sistema", chi si fa carico del cambiamento? Attraverso domande scomode e stimolanti, l'incontro offre spunti per riflettere su come ciascuno di noi possa contribuire a una responsabilità collettiva.

In un'epoca in cui è facile puntare il dito contro "il sistema", chi si assume la responsabilità di cambiare le cose? E con che mezzi può farlo? È proprio da questa domanda scomoda ma necessaria che prende avvio il nuovo incontro con Paolo D'Anselmi, autore del saggio La sfida della.

