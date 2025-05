Paolini spaziale doppia finale agli Internazionali Con Errani ribatte Andreeva-Shnaider

Roma, 16 maggio 2025 – Due finali per Jasmine Paolini che tenta una doppietta storica agli Internazionali BNL d’Italia. La tennista lucchese ha vinto la semifinale in coppia con Sara Errani e oltre alla finale di singolare, in programma sabato, domenica si giocherà anche quella di doppio. Il duo azzurro delle meraviglie, medaglia d’oro alle Olimpiadi, che già detengono il titolo di Roma 2024, hanno ribadito la propria superiorità sulle russe Andreeva-Shnaider, battute anche a Parigi l’estate scorsa nellea finale per il più alto gradino dei Giochi: 6-4 6-4 il risultato finale oggi al Foro Italico che le traghetta ancora una volta verso l’ultimo atto. Jasmine aveva battuto Shnaider anche nel singolare, ai quarti di finale, prima di imporsi nella semi sull’americana Peyton Stearns. 🔗Leggi su Quotidiano.net

