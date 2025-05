Paolini-Errani è finale nel doppio agli Internazionali | Andreeva-Shnaider battute

Jasmine Paolini e Sara Errani si qualificano per la finale del doppio femminile agli Internazionali d'Italia 2025, dopo aver superato le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider con un punteggio di 6-4, 6-4. La coppia azzurra raggiunge così l'ultimo atto del prestigioso Masters 1000 di Roma, cercando di conquistare un importante titolo.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini e Sara Errani volano in finale nel doppio femminile agli Internazionali d'Italia 2025. La coppia azzurra oggi, venerdì 16 maggio, ha battuto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, Paolini-Errani, campionesse in carica dopo il . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Doppio femminile, Paolini-Errani vincono contro Shnaider-Andreeva e volano in finale agli Internazionali di Tennis

Da tg.la7.it: Per Errani e Paolini si tratta della seconda finale consecutiva nella Capitale, dopo il trionfo ottenuto nell'edizione precedente. In finale affronteranno la coppia vincente tra Veronika ...

Errani-Paolini in finale di doppio agli Internazionali d'Italia: le campionesse olimpiche battono in due set le russe Andreeva-Shnaider

Scrive msn.com: Dopo la finale raggiunta nel singolare femminile, Jasmine Paolini ottiene il pass anche per la finale di doppio in coppia con Sara Errani. Le due azzurre ...

Paolini-Errani, è finale nel doppio agli Internazionali: Andreeva-Shnaider battute

Si legge su reggiotv.it: (Adnkronos) - Jasmine Paolini e Sara Errani volano in finale nel doppio femminile agli Internazionali d'Italia 2025. La coppia azzurra oggi, venerdì 16 maggio, ha battuto le russe Mirra Andreeva e Dia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.