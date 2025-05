Paolini-Errani ancora in finale a Roma Domani Mattarella al Foro per Jasmine Fine 6-4 6-4

Jasmine Paolini e Sara Errani volano alle finali del Masters 1000 di Roma. Domani, Paolini sfiderà Coco Gauff nel singolare, dopo la vittoria 6-4, 6-4, mentre Errani e Paolini scenderanno in campo nel doppio contro le russe Andreeva e Shnaider. Un evento imperdibile, con il Presidente Mattarella presente al Foro Italico.

Jasmine Paolini, che domani nel singolare giocherà la finale contro Coco Gauff, e Sara Errani affrontano le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider per un posto nella finale di doppio del Masters 1000 di Roma 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Paolini-Errani ancora in finale a Roma. Domani Mattarella al Foro per Jasmine Fine 6-4, 6-4

Su questo argomento da altre fonti

Paolini/Errani-Andreeva/Shnaider la diretta dagli Internazionali di Roma: Jasmine e Sara a caccia della finale

Segnala corriere.it: Jasmine Paolini, che domani nel singolare giocherà la finale contro Coco Gauff, e Sara Errani affrontano le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider per un posto nella finale di doppio del Masters 1000 d ...

Paolini-Errani da sogno: è ancora finale nel doppio agli Internazionali d'Italia!

Secondo tuttosport.com: ROMA - Jasmine Paolini & Sara Errani torneranno a difendere il titolo in doppio agli Internazionali d'Italia. La coppia azzurra ha sconfitto quella russa composta da Mirra Andreeva & Diana Shnaider co ...

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale nel doppio agli Internazionali di Roma, per la seconda volta consecutiva

ilpost.it scrive: Le tenniste italiane Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno per il secondo anno consecutivo la finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, il torneo di tennis della categoria 1000 (l ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Pechino - Bolelli e Vavassori in finale - Bene anche Errani e Paolini

Avanzano i doppi italiani al China Open 2024. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel doppio all'Atp di Pechino.