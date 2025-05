Paolini conquista due finali | nel singolare e nel doppio con la Errani Musetti battuto da Alcaraz

Jasmine Paolini si distingue agli Internazionali BNL d’Italia a Roma, conquistando due finali sia nel singolare che nel doppio insieme a Sara Errani. Un'impresa straordinaria che la vede puntare a una doppietta storica, mentre Lorenzo Musetti è stato sconfitto da Alcaraz, in un torneo ricco di emozioni per gli appassionati di tennis.

