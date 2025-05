Paola Egonu per il terzo anno alla Numia Vero Volley Milano | Pronte per raggiungere grandi obiettivi

Paola Egonu continua la sua avventura con la Vero Volley Milano, pronto a brillare per il terzo anno consecutivo. Con grande determinazione, l’opposto italiano si prepara a perseguire ambiziosi obiettivi nella stagione 2025/2026. "Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne e alla società ...", ha dichiarato Egonu.

Paola Egonu resta a Milano. Per la terza stagione consecutiva, l'opposto italiano si ripresenterà ai nastri di partenza della stagione 20252026 con i colori di Vero Volley. "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne e alla società - le parole di Egonu -.

