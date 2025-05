Panchina Milan Italiano torna in voga Per lui tanti pregi e difetti | ecco quali

Il nome di Vincenzo Italiano torna a farsi strada per la panchina del Milan, suscitando dibattiti tra tifosi e addetti ai lavori. Con una carriera in crescita, presenta sia notevoli pregi che alcune criticità . Analizziamo insieme questi aspetti, mentre il club riflette sulla scelta del prossimo allenatore.

Il Milan riflette sul prossimo allenatore e negli ultimi giorni torna in voga un nome: Vincenzo Italiano. Ecco i suoi pro e i suoi contro 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Panchina Milan, Italiano torna in voga. Per lui tanti pregi e difetti: ecco quali

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Italiano primo per la panchina: i rossoneri si muovono, la situazione con il Bologna

Riporta calcionews24.com: Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Milan, con l’obiettivo Vincenzo Italiano dal Bologna. Tutti i dettagli in merito alla scelta L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull ...

Milan, via alla rivoluzione: in panchina si pensa anche ad Italiano

Scrive sportpaper.it: L'identikit sembra portare a un tecnico nostrano, esperto e che già conosce la Serie A: per non sbagliare più.

Milan, toto-panchina: tra Allegri e Gasperini, spunta Italiano: caccia al tecnico per la rinascita

calcionews24.com scrive: Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. I dettagli Il Milan è a un bivio cruciale. Dopo la sconfitta in Coppa Italia (c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in tv Napoli-Milan : Il derby italiano di Champions League

Napoli-Milan, la sfida decisiva per la semifinale di Champions League: ecco come seguirla in diretta.