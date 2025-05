Panatta 2024 da record | 22mila macchinari venduti e +33% di fatturato

Oltre 56 milioni di fatturato consolidato e 22mila macchinari venduti per un Made in Italy che esporto il 76% della produzione in 109 Paesi esteri, soprattutto Stati Uniti, Europa, Paesi del Golfo e Corea del Sud. Mostra i muscoli Panatta, l’azienda marchigiana leader nel settore della. 🔗Leggi su Anconatoday.it

