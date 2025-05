Pamela Bussetti è la nuova coordinatrice delle attività di Federconsumatori Modena

Pamela Bussetti è stata nominata nuova coordinatrice delle attività di Federconsumatori Modena. Sotto la guida del presidente Marzio Govoni dal 2019, l'associazione potrà contare su di lei per promuovere i diritti dei consumatori. Originaria di Formigine e laureata in Biologia, Pamela ha iniziato la sua carriera nel 2003, portando con sé una preziosa esperienza.

La Presidenza di Federconsumatori Modena, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ha nominato Pamela Bussetti coordinatrice delle attività dell’associazione, guidata dal 2019 dal presidente Marzio Govoni. Pamela Bussetti, formiginese, laurea in Biologia, ha iniziato nel 2003 la sua esperienza. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Pamela Bussetti è la nuova coordinatrice delle attività di Federconsumatori Modena

Altre fonti ne stanno dando notizia

Federconsumatori Modena, la nuova coordinatrice è Pamela Bussetti

Si legge su lapressa.it: Federconsumatori Modena APS ha raggiunto nel 2024 i 5.250 iscritti a livello provinciale. Opera con sette dipendenti, venti collaboratori e quindici volontari ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il grave lutto di Pamela Prati : è morto il nipote!

Straziante lutto per Pamela Prati: “Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita.