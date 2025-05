palpeggia le colleghe in azienda operaio licenziato fa ricorso

Firenze, 16 maggio 2025 – Toccamenti, battute fuori luogo, atteggiamenti morbosi. Nei confronti di tre colleghe di reparto. Comportamenti inaccettabili che hanno costretto la società a licenziare l’uomo, addetto in un’industria chimica e chimico-farmaceutica del Fiorentino. I fatti risalgono al 2022, ma ieri la sezione lavoro del tribunale di Firenze si è pronunciata sul ricorso presentato dall’ex dipendente. Per il giudice Silvia Fraccalvieri, il licenziamento è giusto, perché con la sequenza di toccamenti e molestie che l’uomo ha messo in atto è venuta a mancare la fiducia da parte del datore di lavoro. L’uomo, secondo quanto si legge nella sentenza, avrebbe toccato con “nonchalance” più volte le colleghe. In un caso, per ben sei volte in un breve lasso di tempo. Il tutto durante le fasi di produzione, in una parte dello stabilimento dove ci sono macchine che lavorano le cartucce di insulina. 🔗Leggi su Lanazione.it

