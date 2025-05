Pallavolo mista 4x4 la Polizia Locale di Padova conquista un prestigioso secondo posto ai Nazionali

La polizia locale di Padova si è distinta ai nazionali di pallavolo mista 4x4, conquistando un prestigioso secondo posto. La competizione ha visto coinvolte quindici squadre e 96 atleti provenienti da diverse città italiane, dimostrando una grande sportività e unione. Una prestazione da incorniciare per la squadra patavina!

Alla manifestazione hanno preso parte quindici squadre, per un totale di 96 atleti provenienti da diverse città italiane: Venezia, Trento, Trieste, Torino, Genova, Firenze, Roma, Olbia (con due formazioni), Bologna, Cesena, Fano, Modena, Riccione e naturalmente Padova. Prestazione da incorniciare.

