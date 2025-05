Conduce Alice Liverani, con il supporto di Enrico Spada, in un viaggio attraverso la straordinaria carriera di Daniele Lavia, campione che ha vinto tutto nel mondo della pallavolo. Tra i suoi trionfi: Oro ai Mondiali 2022 Campione d’Europa 2021 + miglior schiacciatore Argento Europeo 2023 + miglior schiacciatore 2 Campionati Italiani 1 Supercoppa Italiana Vincitore Champions League 2024 In questa intervista, Daniele Lavia parla dei suoi successi con la nazionale italiana di volley, delle emozioni in campo, della sua mentalità vincente e dei suoi prossimi obiettivi. Se ami la pallavolo italiana, il volley internazionale, le grandi storie di sport e i dietro le quinte dei campioni, questo video è per te! Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere le prossime interviste FOCUS. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - PALLAVOLO. – Daniele Lavia: il fuoriclasse azzurro si racconta