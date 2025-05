Era l’epilogo che si meritava questa finale scudetto. Il campionato italiano di pallanuoto maschile si deciderà a gara-3: oggi infatti ha tenuto aperti i giochi la Pro Recco che in casa, Sori, si è imposta per 13-10 sull’AN Brescia. Appuntamento conclusivo martedì 20 maggio alla Mompiano per assegnare il titolo. Sfida ovviamente alla pari anche oggi, nel secondo quarto viene fuori la classe dei recchelini che allungano sul +2 a metà gara e +3 a 8? dal termine. Gli animi si accendono, com’è ovvio che sia in una partita di questa importanza: espulsi Di Fulvio e Balzarini per gioco scorretto e gioco violento. Brescia ci prova, ma Del Lungo e compagni la portano a casa. PRO RECCO WATERPOLO-AN BRESCIA 13-10 PRO RECCO WATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, Durik 1, G. Cannella 3, A. Younger 2, A. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto: lo scudetto si deciderà a gara-3. Pro Recco vince in casa sull’AN Brescia 13-10