Pallanuoto la Ssd Unime pronta per la per la semifinale playoff di serie B

La SSD Unime si prepara ad affrontare con determinazione la semifinale playoff di Serie B di pallanuoto maschile. Sabato, alle 16.30, i ragazzi scenderanno in acqua al centro federale di Ostia contro la forte Libertas Roma Eur, seconda nel girone 3. L'obiettivo è chiaro: dare il massimo e puntare alla vittoria.

La Ssd Unime è pronta per la semifinale playoff del campionato di serie B di pallanuoto maschile, che la vedrà impegnata sabato in gara1 (ore 16.30, al centro federale di Ostia) contro la Libertas Roma Eur, seconda nel girone 3, dietro soltanto alla “corazzata” Pescara Pn. "Dobbiamo pensare in. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Pallanuoto, la Ssd Unime pronta per la per la semifinale playoff di serie B

