Il Palio di Legnano, previsto per il prossimo 25 maggio, è finito al centro del dibattito nazionale a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento vieta l’impiego dei cavalli di razza purosangue inglese (PSI) nelle corse di velocità, ovvero in manifestazioni in cui la vittoria è determinata esclusivamente dal tempo impiegato. La norma, che rende strutturali le disposizioni precedenti del Ministero della Salute, mira a tutelare la sicurezza degli animali. "La ratio di questo divieto – spiega la Lav (Lega Anti Vivisezione) – risiede nell’incremento significativo, registrato negli anni, degli incidenti — anche mortali — che hanno visto il coinvolgimento prevalente proprio di cavalli di razza purosangue inglese, impiegati in contesti del tutto incompatibili con le loro caratteristiche morfologiche". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palio di Legnano, sale l’adrenalina. Il sindaco Radice fa chiarezza: "Si terrà nel rispetto delle regole"