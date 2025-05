Palermo la Regione stabilizza ultimi 424 ex Pip Schifani | Niente più precarietà

La Regione Siciliana ha stabilizzato gli ultimi 424 ex lavoratori Pip di Palermo, assicurando loro un futuro senza precarietà. L'assunzione nella società Servizi ausiliari Sicilia (Sas) è stata approvata durante una riunione a Palazzo d’Orléans, segnando un importante passo verso la sicurezza lavorativa. Un traguardo significativo per i lavoratori che attendevano questa certezza.

La Regione Siciliana ha approvato l'assunzione degli ultimi 424 lavoratori provenienti dal bacino degli ex Pip "Emergenza Palermo" nella società partecipata Servizi ausiliari Sicilia (Sas). La decisione è arrivata oggi, 16 maggio, a Palazzo d'Orléans durante una riunione della giunta, presieduta dal governatore Renato Schifani, su proposta dell'assessore all'Economia Alessandro Dagnino. Con questa operazione, il personale della Sas salirà da 3.090 a 3.577 unità nel 2025, andando così a rafforzare l'organico per adeguarlo al nuovo assetto organizzativo della società. I 424 lavoratori verranno impiegati in parte (309 unità) negli uffici e dipartimenti regionali, mentre i restanti (115 unità) saranno destinati al settore sanitario. L'iniziativa segue l'inserimento, lo scorso anno, di altri 1.

