Palermo | dati alle fiamme un centro scommesse e alcune auto nel quartiere Zen

Nella notte scorsa, Palermo è stata scossa da un incendio doloso che ha colpito un centro scommesse e diverse auto nel quartiere Zen. I vigili del fuoco e i carabinieri sono prontamente intervenuti per gestire la situazione, avviando indagini per fare chiarezza sugli episodi criminosi avvenuti in via Ignazio Mormino e via Adamo Smith.

Vigili del fuoco e carabinieri, la notte scorsa, sono intervenuti nel quartiere Zen di Palermo per un incendio doloso che ha riguardato un centro scommesse in via Ignazio Mormino e un’auto in via Adamo Smith. Indagini sono in corso per fare luce su entrambi gli episodi. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo: dati alle fiamme un centro scommesse e alcune auto nel quartiere Zen

