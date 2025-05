Palazzo San Giorgio si è illuminato di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia

Palazzo San Giorgio si è vestito di viola per celebrare la Giornata mondiale della fibromialgia, svoltasi il 12 maggio. Iniziativa promossa dal Comune di Reggio Calabria, sotto la guida del sindaco Giuseppe Falcomatà, per sensibilizzare su questa malattia invisibile e supportare chi ne è affetto. Un gesto simbolico per dare voce a una realtà spesso trascurata.

In occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, che si è tenuta lo scorso 12 maggio, il Comune di Reggio Calabria, su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sulla cosiddetta malattia invisibile. Anche quest'anno Palazzo San Giorgio

