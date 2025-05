Palazzo Apostolico via alla ristrutturazione | nell' appartamento papale trovata muffa per alcune perdite E un cornicione di travertino si sta distaccando

Il Palazzo Apostolico è attualmente oggetto di ristrutturazione urgente, con lavori avviati da pochi giorni per affrontare problemi di muffa e un cornicione di travertino in deterioramento. Papa Leone XIV ha accolto con sollecitudine l'appello dei cardinali, dando priorità a questi interventi necessari per la sicurezza e la conservazione della residenza papale.

