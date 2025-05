PalaMacchia squalificato dopo gara 2 respinto il ricorso | l’eventuale bella si giocherà in campo neutro

La Corte sportiva d’appello ha rigettato il ricorso della Libertas Livorno contro la squalifica del PalaMacchia, inflitta dopo gara 2 dei playout contro Elachem Vigevano. In caso di necessità di un'eventuale gara 5, questa si svolgerà in campo neutro, complicando ulteriormente la situazione per la squadra livornese.

LIVORNO – La Corte sportiva d’appello della Federazione italiana pallacanestro ha respinto il ricorso presentato dalla Libertas Livorno contro la squalifica del PalaMacchia comminata dal giudice sportivo all’indomani di gara 2 di playout contro Elachem Vigevano. In caso di spareggio, gara 5, eventualmente in programma mercoledì 21 maggio alle 21, si disputerà in campo neutro. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

