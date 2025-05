Pago Veiano dona l’olio per la lampada di San Pio a Pietrelcina

Pago Veiano si unisce in un gesto di devozione, donando l'olio per la lampada di San Pio a Pietrelcina. Questo luogo carico di spiritualità e memoria, non solo celebra il santo, ma rappresenta un ritrovo di fede e tradizione nel cuore del Sannio. Un atto che rafforza il legame tra comunità e trascendenza.

Ci sono luoghi che custodiscono un respiro diverso, fatto di silenzi, preghiere e memoria viva. Pietrelcina è uno di questi: non solo paese natale di San Pio, ma cuore spirituale del Sannio, dove la fede si fa terra, casa, cammino.

Pago Veiano dona l’olio per la lampada votiva a San Pio da Pietrelcina

Pago Veiano parteciperà quest'anno, con grande senso di appartenenza e devozione, al rito dell'accensione della lampada votiva pres