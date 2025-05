paghe da fame nuovo richiamo del quirinale

Quando in occasione della Festa del Lavoro il capo dello Stato ha ricordato che la questione salariale è un problema per l’Italia, la premier Giorgia Meloni, qualche giorno dopo in un’intervista all’Adnkronos, dichiarò di non aver sentito quelle parole, sebbene fossero riportate da alcuni organi di stampa. ChissĂ cosa direbbe ora che Sergio Mattarella è ritornato senza equivoci a rilanciare l’allarme. Nuovo allarme di Mattarella sulla questione salariale in Italia. “Non vi può essere una pace duratura senza salari equi, senza protezione sociale e senza rispetto delle libertĂ sindacali”, ha detto il presidente della Repubblica alla Cerimonia di apertura dell’Anno Accademico del Centro internazionale di formazione delle Nazioni Unite (Itcilo) a Torino. “La Costituzione italiana – ha ricordato – delinea con chiarezza un modello di societĂ in cui il lavoro è al tempo stesso fondamento della Repubblica, strumento di realizzazione personale e leva, di giustizia sociale”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

