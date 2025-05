PAGELLE SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025. Juan Ayuso, voto 10: nelle prime tappe aveva leggermente fatto preoccupare i suoi tifosi, prima con la caduta nella frazione iniziale e poi con una cronometro non esaltante. Ora però è venuto fuori con la sua classe: a Tagliacozzo gli ultimi 500 metri sono irresistibili, non ce n’è per nessuno. Recupera praticamente tutto il distacco da Roglic e nei prossimi giorni può andare già a caccia della Maglia Rosa. Primo successo in un Grande Giro per l’iberico. Isaac del Toro, voto 8: 21 anni, ma una classe già sconfinata. Difficilmente riuscirà a far classifica in questa Corsa Rosa, anche perché dovrà fungere da supporto per Ayuso, ma in casa UAE Team Emirates – XRG possono leccarsi i baffi. Lavora per il capitano e poi si mette in proprio chiudendo una doppietta eccezionale. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2025: Ayuso-del Toro, che coppia per la UAE. Roglic in difesa, bene Tiberi e Ciccone