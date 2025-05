Pagamento Naspi a maggio 2025 quando arriva | consulta le date

Pagamento Naspi a maggio2025, quando arriva: consulta le date. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS, con accrediti previsti tra il 10 e il 15 maggio per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti. 🔗Leggi su Feedpress.me

