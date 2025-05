Paduli gli alunni studiano il patrimonio storico | due giorni tra teoria e pratica

Si è concluso oggi il secondo incontro del percorso didattico e multimediale dedicato al patrimonio storico di Paduli. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria hanno avuto l'opportunità di esplorare la storia locale attraverso un mix di teoria e pratica, in un'esperienza formativa coinvolgente e stimolante.

Si è concluso nella giornata odierna il secondo appuntamento del percorso didattico e multimediale dedicato alla scoperta del patrimonio storico del comune di Paduli, rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado del comune sannita. L'iniziativa ha preso il via ieri con una giornata in aula, durante la quale gli studenti hanno partecipato a un'attività didattica curata da archeologi esperti, con la presentazione del progetto Forum Novum, legato all'antico tracciato della ViaAppia Regina Viarum, una delle principali arterie dell'antica Roma. La seconda giornata ha visto invece i partecipanti impegnati sul campo: la mattina si è svolta una visita guidata agli scavi archeologici del Forum Novum, accompagnati da professionisti del settore.

