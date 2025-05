Padova mister Andreoletti | Vogliamo prenderci la Supercoppa poi sarà tempo di scelte toste sui giocatori

Mister Andreoletti carica il Padova in vista della Supercoppa, ambendo a un trionfo che completerebbe una stagione memorabile. Dopo la promozione, il gruppo biancoscudato punta a conquistare il double, rivivendo l'emozione del 2018. Un obiettivo da raggiungere con determinazione, prima di affrontare scelte difficili riguardo ai giocatori. Ultimi 90' da vivere con intensità e passione.

Gli ultimi 90' ufficiali del Padova, tra una Supercoppa da mettere in bacheca e la festa di domenica per celebrare una stagione leggendaria. Dopo la promozione ottenuta, il gruppo biancoscudato si vuole togliere lo sfizio di aggiudicarsi il double, esattamente come nel 2018.

