Prima la Supercoppa C, poi i festeggiamenti. In arrivo in città una due giorni davvero intensa per chi ha il biancoscudo nel cuore. A partire dal match contro la Virtus Entella, in scena sabato alle 20:30. Un pari o una vittoria potrebbe regalare il double a mister Andreoletti. Un risultato di. 🔗Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Padova in delirio: prima la Virtus Entella per la Supercoppa C, poi domenica il bagno di folla per il ritorno in B