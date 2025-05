Overtourism pistole ad acqua contro i troppi turisti che affollano le città Stimolano le economie locali ma spesso sacrificano il benessere dei residenti

L'overtourism ha trasformato città come Barcellona in epicentri di affollamento, dove i turisti alimentano le economie locali, ma a scapito del benessere dei residenti. Questo raduno, simbolicamente tenutosi nella capitale catalana, è un fervente richiamo all'azione da parte degli attivisti, che da oltre un anno denunciano le conseguenze di questa pressione insostenibile.

Il raduno, non a caso, si è tenuto a Barcellona, prima linea europea nella lotta all?overtourism: da più di un anno, infatti, gli attivisti della capitale della Catalogna hanno.

