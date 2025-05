Ottimi risultati per gli studenti farresi ai campionati di giochi logici

Sabato 10 maggio, Trento ha ospitato i campionati studenteschi di giochi logici Tetrapyramis, un evento di grande rilevanza per gli studenti provenienti da diverse regioni italiane. Gli studenti farresi, accompagnati dalla dirigente Dott.ssa Ivana De Luca e dai docenti, hanno ottenuto risultati eccellenti, dimostrando abilità e talento in un contesto di alta competizione.

Sabato 10 maggio a Trento si sono svolti i campionati di giochi logici studenteschi Tetrapyramis, un appuntamento e una tappa importanti per molti studenti provenienti da diverse regioni italiane. In questa occasione, accompagnati dalla dirigente Dott.ssa Ivana De Luca e dalle insegnanti di. 🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Ottimi risultati per gli studenti farresi ai campionati di giochi logici

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.