Ottieni una Skin Gratuita per DOOM The Dark Ages

Scopri come ottenere la Skin GUARDIANO per DOOM The Dark Ages! Segui il tuo Streamer Twitch preferito e partecipa a questo esclusivo Drop di Twitch. Personalizza il tuo Slayer e il suo Scudo con uno stile unico. Ti basta un account Bethesda.net e uno di Twitch per accedere a questa fantastica offerta. Non perdere l'occasione!

COME OTTENERE LA SKIN GUARDIANO: Accedi a Bethesda.net da qui. collega il tuo account Twitch. Guarda una Stream di DOOM The Dark Ages su Twitch per almeno 1 ora. Riceverai il tuo codice da riscattare direttamente nella tua lista Drop di Twitch. Torna su Bethesda.Net, apri il menù a tendina e clicca Riscatta Codice.

