L’impresa nerazzurra celebrata in lungo e in largo nei giorni scorsi, non è soltanto figlia delle eccezionali prestazioni dei calciatori guidati da Pippo Inzaghi. La promozione in Serie A raggiunta dopo 34 anni è anche il frutto di un lavoro meticoloso condotto dalla dirigenza del club, partito diverse stagioni con l’ingaggio di alcune delle colonne dello spogliatoio attuale. A più riprese abbiamo incensato i contributi di capitan Caracciolo e Marin – le due bandiere con la militanza più lunga in nerazzurro -, ma accanto a loro ci sono anche Nicolas, Calabresi, Canestrelli: tutti "condottieri" di un gruppo granitico che è stato impreziosito con l’aggiunta di elementi che si sono rivelati fondamentali. Molti di questi sono stati messi sotto contratto a cifre decisamente più basse rispetto a colpi da novanta messi a segno dalle concorrenti ma che, a conti fatti, non hanno portato la stessa resa. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ottavo monte ingaggi, secondo posto. La grande gestione della società nerazzurra