Otranto | spara alla moglie e si suicida L' anziana è in gravi condizioni

Una tragedia familiare ha scosso Otranto questa mattina, quando Aldo Brigante, un uomo di 85 anni, ha sparato alla moglie di 81 anni, gravemente malata, prima di suicidarsi. L'episodio, avvenuto in via Monsignor Gaetano Pollio, ha lasciato la comunità in stato di shock, mentre la donna lotta per la vita in ospedale.

Tragedia familiare questa mattina a Otranto, in via Monsignor Gaetano Pollio, 10. Erano circa le 10:30 quando Aldo Brigante, un anziano di 85 anni, ha aperto il fuoco contro la moglie 81enne, sofferente per una grave patologia, prima di rivolgere la stessa arma contro di sé e togliersi la vita. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, residenti nello stesso condominio, dopo aver udito le urla e poi due spari esplosi da una pistola calibro 9 che era legalmente detenuta dalla vittima. Uno ha colpito l'anziana alla tempia, ferendola gravemente, mentre il secondo è quello risultato fatale per il coniuge. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione insieme ai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Maglie e gli agenti del Commissariato idruntino.

