Ostia rapina una piccola attività commerciale armato di coltello

Ostia, 16 maggio 2025- Il tempestivo intervento delle pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia di Roma-Ostia h a permesso di fermare ed arrestare un uomo gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina, coltello alla mano, ai danni di una piccola attività commerciale in Via della Tolda. I militari dell’Arma, inviati sul posto dalla Centrale operativa che era stata allertata da un passante, hanno subito individuato il fuggitivo e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. In base alla ricostruzione degli eventi, avvenuta grazie alla dettagliata denuncia querela presentata dalla vittima, un cittadino del Bangladesh titolare del mini-market, l’uomo è gravemente indiziato di essere entrato nel negozio, armato di un coltello con una lama di 17,5 cm, successivamente recuperato e sequestrato, di avere aggredito e minacciato il commesso, impossessandosi del registratore di cassa e guadagnando la fuga, non prima di aver ferito alla mano la vittima che aveva tentato inutilmente, di bloccarlo. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it