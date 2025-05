Ostia assegnate le concessioni balneari | il 30% vanno a nuovi gestori

Ostia ha assegnato le concessioni balneari per la stagione in corso, con nuovi gestori selezionati a tre mesi dalla pubblicazione del bando. Dei trentuno lotti messi a gara, tutte le strutture hanno ricevuto offerte, ad eccezione di...

A distanza di tre mesi dalla sua pubblicazione sono stati scelti i concessionari che, per la stagione in corso, potranno gestire stabilimenti, ristoranti e chioschi di Ostia. I lotti a gara Delle trentuno strutture messe a gara, il Campidoglio ha ricevuto offerte per tutte tranne che per il. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia, assegnate le concessioni balneari: il 30% vanno a nuovi gestori

Ostia, assegnate 30 concessioni balneari per 24 stabilimenti, 4 ristoranti e 2 chioschi. Arrivate oltre 100 domande

Segnala roma.corriere.it: Uno solo dei 31 lotti messi a bando dal Campidoglio è rimasto senza offerte, l'amministrazione lavora al nuovo bando. L'assessore al Patrimonio Zevi: «Si apre una nuova fase per il litorale romano» ...

Roma Capitale: assegnate le 30 concessioni balneari di Ostia messe a bando

Si legge su ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com: (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 mag - Si e' conclusa la procedura di aggiudicazione delle 31 concessioni balneari messe a bando da Roma Capitale per il litorale di Ostia. Sono stati assegnati 30 ...

Ostia, concessioni scadute salvati i balneari: “Aprite ugualmente”

Riporta roma.repubblica.it: «Con questa decisione diamo un segnale chiaro — ha spiegato il sindaco Gualtieri — Ostia ... balneare inizierà a maggio e garantirà l’accesso alle spiagge libere e in concessione ai ...

