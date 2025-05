Ostia assegnate 30 concessioni balneari

Ostia, 16 maggio 2025 – Si è conclusa la procedura di aggiudicazione delle 31 concessioni balneari messe a bando da Roma Capitale per il litorale di Ostia. Sul sito istituzionale è stata pubblicata la graduatoria, a seguito di oltre 100 domande pervenute. Sono stati assegnati 30 lotti (24 stabilimenti, 4 ristoranti e 2 chioschi), mentre uno è rimasto senza offerte, per il quale l’Amministrazione sta già lavorando per un nuovo bando. Per la prima volta, si è vista la partecipazione di cooperative sociali. Numerosi progetti selezionati sono stati presentati da imprese con certificazioni di parità di genere, altrettanti prevedono interventi per garantire piena accessibilità, l’utilizzo di materiali ecosostenibili, tecnologie per la pulizia delle acque e strumenti digitali per la prenotazione dei serviz i. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it