Osservatorio AGCOM Ascolti | Rai cresce prime time Mediaset guida intera giornata ma perde pubblico

Nel 2024, l'Osservatorio delle Comunicazioni dell'AGCOM rivela una leggera crescita degli ascolti televisivi per la Rai nel prime time (+0,4%). Tuttavia, Mediaset si conferma leader nell'intera giornata, pur registrando una flessione del pubblico. Questi dati offrono uno spaccato significativo dell'andamento del settore televisivo italiano in un anno di cambiamenti.

L’AutoritĂ per le Garanzie nelle Comunicazioni pubblica l’Osservatorio sulle Comunicazioni relativo all’intero anno 2024. Nel settore televisivo gli ascolti nel giorno medio dell’anno 2024 rispetto al 2023 mostrano una leggera crescita sia considerando la fascia oraria denominata “prime time” (+0,4%), sia prendendo in esame l’“intero giorno&r. 🔗Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Osservatorio AGCOM Ascolti: Rai cresce prime time, Mediaset guida intera giornata ma perde pubblico

