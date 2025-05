ospedale le strade sono ancora al buio

Arezzo, 16 maggio 2025 – Nel buio brancolano pedoni, ciclisti, automobilisti e forse anche i tecnici chiamati a risolvere il guasto. Cronaca dall’ospedale (senza illuminazione pubblica) di Arezzo. Dove le luci funzionano un giorno no e l’altro pure. Dopo il blackout in zona San Donato di lunedì 12 maggio, martedì la situazione è tornata alla normalità. Appena 24 ore di luce per poi ripiombare il giorno successivo nell’oscurità totale. A documentare la situazione è ancora Ivo Brocchi in un video. Il direttore di Radio Fly infatti è tornato di fronte all’ospedale mercoledì 14 maggio alle 22 per realizzare contenuti da condividere in trasmissione con Giuseppe Misuri. «Mi trovo all’intersezione tra via Laschi e via Nenni, siamo all’ingresso del parcheggio coperto dell’ospedale – spiega - di fronte al Cup, siamo di nuovo nella condizione di lunedì, nessuna luce in via Nenni dal tratto del parcheggio del San Donato all’ingresso dell’ospedale». 🔗Leggi su Lanazione.it

