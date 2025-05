Osimhen Juventus Il Mattino | ha già scelto i bianconeri! L’attaccante non vuole ostacoli da parte del Napoli Cosa filtra sulla trattativa tra i club

Osimhen Juventus (Il Mattino): ha già scelto i bianconeri per la prossima stagione. La volontà del calciatore. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Victor Osimhen avrebbe già scelto la Juventus. Il centravanti non vuole ostacoli da parte del Napoli nella trattativa con i bianconeri. Il club di De Laurentiis, dal canto suo, prende tempo e attende offerte concrete dall’estero. Tuttavia, la società azzurra non potrà forzare troppo la mano: Osimhen è in scadenza di contratto nel 2026 ed il rischio di vederlo andare alla Juve a parametro zero dopo un anno sarebbe concreto. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

