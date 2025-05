Osimhen Juve, feeling già sbocciato da tempo ma c’è un ostacolo che appare quasi insormontabile: cosa filtra sul centravanti nigeriano del Napoli. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Victor Osimhen, che nel corso di quest’ultima stagione si è messo in mostra in Turchia con la maglia del Galatasaray. Il calciomercato Juve lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri per l’attacco ma l’affare con il Napoli è tutto tranne che in discesa: De Laurentiis vorrebbe evitare di cederlo ai rivali bianconeri, sebbene tra il club juventino e il nigeriano sia già da tempo sbocciato il feeling. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen Juve, feeling già sbocciato da tempo ma c’è un ostacolo che appare quasi insormontabile: cosa filtra sul nigeriano