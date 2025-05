Osimhen Juve, dalla Turchia cambiano lo scenario per l’attaccante. L’ultima voce che rimescola le carte in tavola, novità importanti. Ormai si sa, Victor Osimhen rappresenta il nome caldo per l’attacco della Juve in vista della prossima estate. L’ultima indiscrezione proveniente dalla Turchia, specialmente da Fanatik, rimescola le carte in tavola per il nigeriano. Secondo quanto riferito, è possibile che il Galatasaray paghi al Napoli i 65 milioni di euro previsti nella clausola rescissoria. L’accordo tra le due società, riporta il media turco, sarebbe stato raggiunto per il pagamento della cifra in tre rate, mentre ad Osimhen sarebbe stato offerto un ingaggio da ben 12 milioni di euro a stagione. Da capire se l’indiscrezione diventerà realtà e sarà confermata. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Osimhen Juve, dalla Turchia stravolgono lo scenario per il nigeriano. L’ultima indiscrezione che rimescola le carte in tavola, novità importanti