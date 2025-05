Clamorosa bomba di mercato su Victor Osimhen: i contatti tra le parti sono più vivi che mai. Un calciomercato estivo che promette faville, coi suoi protagonisti pronti a tenerci incollati alle trattative durante i mesi estivi. Mattatore assoluto della prossima finestra di mercato sarà, ovviamente, uno dei bomber più desiderati del momento: Victor Osimhen. A tal proposito, ecco svelati dei retroscena sulla trattativa con la Juventus. Giuntoli non molla Osimhen, lo rivela Sportitalia. A rilanciare l’indiscrezione è Gianluigi Longari, giornalista esperto di mercato di Sportitalia, che in un editoriale ha confermato le manovre in corso tra Juventus e Osimhen. Giuntoli non molla Osimhen, lo rivela Sportitalia – ANSA – spazionapoli.it Giuntoli ha iniziato a sondare il terreno per Osimhen già a dicembre, quando i contatti erano ancora esplorativi. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Osimhen alla Juve, l’annuncio non lascia dubbi: i contatti sono continui