Ortona Tajani sostiene Fratino | Non c' è due senza tre questa città ha bisogno di esperienza

Ortona sostiene la candidatura di Mario Fratino per un terzo mandato da sindaco. Il vicepremier Antonio Tajani sottolinea l'importanza dell'esperienza in questo momento critico per il Paese, affermando che la città ha bisogno di leader capaci e rassicuranti. Le parole di Tajani evidenziano la fiducia nella continuità e nella competenza di Fratino per affrontare le sfide future.

«Non c'è due senza tre. Hai fatto due volte il sindaco, lo farai anche per la terza. Non è solo una battuta. In questo momento in Italia c'è bisogno di persone serie, capaci e rassicuranti. È una città che ha bisogno di te perché ha bisogno di esperienza». Con queste parole il vicepremier Antonio. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ortona, Tajani sostiene Fratino: “Non c'è due senza tre, questa città ha bisogno di esperienza”

COMUNALI: TAJANI AD ORTONA, “CON NICOLA FRATINO, NON C’E’ DUE SENZA TRE”

Da abruzzoweb.it: ORTONA – “Non c’è due senza tre. Hai fatto due volte il sindaco lo farai anche per la terza. Non è solo una battuta. In questo momento in Italia c’è bisogno di persone serie, capaci e rassicuranti. E’ ...

COMUNALI: PAGANO, “PORTO AD ORTONA, TRIBUNALE A SULMONA, CANDIDATI FI IN PRIMA LINEA”

abruzzoweb.it scrive: L’AQUILA – “Temi fondamentali di queste elezioni amministrative e delle future azioni di governo, sono ad Ortona la centralità e strategicità non solo per l’Abruzzo del porto, a Sulmona il manteniment ...

Comunali: a Ortona sette candidati a sindaco, 368 a consigliere

Si legge su msn.com: Il candidato sindaco, e già sindaco, Nicola Fratino è sostenuto dalle liste Forza Italia - Berlusconi - Fratino sindaco, Ortona popolare -Udc, Lega Salvini, Alleanza per Ortona, Noi moderati.

