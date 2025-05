Ordine degli ingegneri si rinnova il consiglio dell' ordine | tutti i nomi

Il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri si avvicina: il 20 e 21 maggio si svolgeranno le elezioni online per eleggere il nuovo presidente e i membri del consiglio. Gli ingegneri potranno votare dalle 09:00 alle 20:00 su una piattaforma dedicata, con due liste in competizione, una delle quali vicina a...

Ordine degli ingegneri, si vota per il rinnovo del Consiglio dell'ordine e per l'individuazione del nuovo presidente in provincia. Le elezioni si terranno il prossimo 20 e 21 maggio solo in modalità online attraverso una piattaforma dedicata dalle 09:00 alle 20:00. Due le liste, una vicina.

