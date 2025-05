Orari F1 Imola 2025 guida al Gp dell’Emilia Romagna Diretta tv anche in chiaro

Imola, 16 maggio 2025 - La Formula 1 approda in Italia per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, dopo la tappa di Miami. Questo weekend, il leggendario circuito di Imola ospiterà emozioni e sfide avvincenti, con la possibilità di seguire la gara in diretta TV anche in chiaro. Scopri gli orari e preparati a vivere un'altra straordinaria gara!

Imola, 16 maggio 2025 - La Formula 1 saluta Miami e torna da questo lato dell'oceano, precisamente in Italia, per il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Al termine di due settimana di pausa il Circus gareggerà questo week-end nello storico circuito di Imola, teatro di numerose battaglie nel corso degli anni e di momenti rimasti impressi a fuoco nella storia di questo sport. Si comincia quest'oggi con le due sessioni di prove libere, in un fine settimana che prevederà il format standard. La McLaren si presenta ovviamente da favorita, ma sono tanti i temi sul tavolo: la prima di Kimi Antonelli a casa sua, il desiderio della Ferrari di far bene di fronte ai propri tifosi e la solita fame di Max Verstappen, che vuole restare agganciato alla scia di Oscar Piastri in ottica mondiale. Il layout del tracciato emiliano favorirà alcune monoposto e ne metterà in difficoltà altre, ma presenta una conformazione più omogenea di Miami, che aiuterà gli ingegneri nella preparazione del setup.

