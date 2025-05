Ora sulle sanzioni alla Russia i volenterosi non possono più bluffare

Bruxelles. I leader della coalizione dei volenterosi affrontano un nuovo cruciale momento di verità sulle sanzioni alla Russia, in un contesto in cui i bluff non sono più tollerabili. La situazione in Ucraina richiede decisioni definitive e unitarie, con il futuro della regione in gioco. Le scelte da compiere saranno determinanti per la risposta internazionale e il sostegno a Kiev.

Bruxelles. I leader della coalizione dei volenterosi si trovano di fronte a un altro momento della verità sull’Ucraina, dopo che 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ora sulle sanzioni alla Russia i volenterosi non possono più bluffare

Segnala ilfoglio.it: Il rifiuto di Putin di negoziare con Zelensky e le divisioni interne all'Ue minano la credibilità dell'impegno occidentale per l'Ucraina. Cresce la pressione di agire anche senza gli Stati Uniti ...

"Sanzioni alla Russia da deficienti. I leader europei hanno distrutto la nostra economia e non Mosca". L'affondo di Marco Rizzo

Riporta msn.com: "Paghiamo quattro volte di più il gas solido dagli Usa" "Sia gli Stati Uniti che la Russia vogliono la pace e i leader europei paventano la guerra solo per salvare le loro poltrone perché dovrebbero a ...

Marco Rizzo: “Sanzioni alla Russia da deficienti. I leader europei hanno distrutto la nostra economia e non Mosca”

Riporta thesocialpost.it: Un nuovo attacco frontale da parte di Marco Rizzo, leader del partito Democrazia Sovrana Popolare, contro le politiche dell’Unione europea in relazione ...

Per Zelensky le nuove sanzioni alla Russia non bastano

La guerra affligge l' Ucraina da 43 giorni. Per il Pentagono, il Paese ha la possibilità di vincere la guerra contro la Russia.