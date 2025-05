Optimus robot umanoide di Tesla presentato da Musk balla a ritmo di musica i social | Terminator era un documentario? - VIDEO

Il robot umanoide Optimus di Tesla, recentemente presentato da Elon Musk, ha sorpreso il pubblico esibendosi in una danza fluida e bilanciata. Questo video, paragonato a un documentario sul famoso Terminator, mette in luce le straordinarie capacità del Tesla Bot, che sembra quasi umano nei suoi movimenti, conquistando subito i social.

Il Tesla Bot sembra essere capace di ballare e rimanere in equilibrio senza difficoltà , apparendo "quasi umano" Un video pubblicato da Tesla, l’azienda guidata da Elon Musk, mostra il robot umanoide Optimus eseguire una danza con sorprendente fluidità ed equilibrio. Presentato per la prima vo 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Optimus, robot umanoide di Tesla presentato da Musk balla a ritmo di musica, i social: "Terminator era un documentario?" - VIDEO

